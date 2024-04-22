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23 Nisan'da Kocaeli'de ulaşım ücretsiz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek
GÜNDEM 22.04.2024, 13:32
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ulaşımda ücretsiz hizmet verecek.
ÜCRETSİZ ULAŞIM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda belediyeye ait toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolcu taşıma kararı aldı. 23 Nisan Salı günü belediyenin otobüsleri, tramvay ve deniz ulaşımında vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için ücretsiz hizmet verecek.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada 200, 250, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olarak devam edecek
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|42
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|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
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|Takımlar
|O
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|33
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|36
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|34
|35
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|34
|25
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|34
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|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
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|39
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|32
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|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
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|32
|25
|19. Granada
|32
|18
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|32
|14
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