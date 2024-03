DEVA Partili Karal: “Bu, çöküşün ilanıdır”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltmesi ile ilgili olarak, “Ülkenin ekonomisi o kadar kötü ki seçime 1 hafta kaldı ama emeklilere zam verilemiyor. Faiz yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıktı. Bu çöküşün ilanıdır. Eğer bir ülke faize batmışsa bu bir çöküştür.” dedi. ANKARA (İGFA) - DEVA Partili Hasan Karal, Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı Kavak mahallesinde iftar sonrası vatandaşlarla bir araya geldi. DEVA Partisi Çankırı İl Başkanı Beytullah Keleş, Çankırı Belediye Başkan Adayı Kasım Gümüş, Yapraklı İlçe Belediye Başkan Adayı Kadir Yıldırım ve Saçak Belde Belediye Başkan Adayı Necmettin Türkoğlu ile birlikte köylülerin sorunlarını dinleyen Milletvekili Karal, burada yaptığı konuşmada iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi.

“HİÇ KİMSE KENDİ BECERİKSİZLİĞİNİ KURAN’A MAL EDEMEZ”

Hasan Karal, Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 45’ten yüzde 50’ye çıkarmasını değerlendirdi. Genel seçimlerden önce faizle ilgili nass değerlendirmelerini anımsatan Karal, “Genel Seçimlerden önce faiz gündeme geldiğinde ‘nass var’ denmişti, kutsal kitabımızdan ayetler okunmuştu. E şimdi ne oldu? Güya faizi aşağı indirecektik, şimdi çıktı yüzde 50’ye. Nerede nass? Nass Kuran-ı Kerim’de duruyor. Sen kendin beceremiyorsan ayetleri neden istismar ediyorsun? Hiç kimse kendi beceriksizliğini, kendi bilgisizliğini, kendi acemiliğini Kuran’a mal edemez. Ne yazık ki bütün değerlerimizi böyle mahvettik, istismar ettik.” şeklinde konuştu.

“SAYIN ALİ BABACAN’IN DÖNEMİNDE FAİZLER YÜZDE 7,25’E KADAR DÜŞMÜŞTÜ”

DEVA Partisi Milletvekili Karal, Türkiye’nin yüzde 50 ile Zimbabve, Arjantin ve Venezuela’dan sonra dünyada politika faizi en yüksek 4’üncü ülke konumuna geldiğini vurguladı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ekonominin başında olduğu dönemde faizin yüzde 7.25’e kadar düştüğüne dikkat çeken Karal, şunları söyledi:

“AK Parti iktidara geldiği zaman ekonomik çöküntü devralmıştı, faiz yüzde 47 idi. Bu oran, Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın ekonominin başında olduğu dönemde yüzde 7,25’e kadar düştü. Ama bugün faiz, AK Parti iktidarı devraldığından da üstüne çıktı. Ülkenin ekonomisi o kadar kötü ki seçime 1 hafta kaldı ama emeklilere zam veremiyorlar. Faiz yüzde 45’ten yüzde 50’ye yükseltildi. Bu çöküşün ilanıdır. Eğer bir ülke faize batmışsa bu bir çöküştür.”

“ŞİMDİ HER ŞEYİ BASKILIYORLAR, SEÇİMDEN SONRA PATLAMA BAŞLAYACAK”

Karal, yerel seçimlerde vatandaşların iktidara bir uyarı göstermesi gerektiğinin altını çizdi. Seçimlerden sonra iğneden ipliğe her şeye zam geleceğini belirten Karal, “Faizin artması içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin, aldığımız benzinin fiyatının artması, birilerinin aşırı zengin olması demektir. Bu yük, herkesin sırtına yüklenecek. Benzin seçimden önce 19 liraydı, şimdi 45 liraya dayandı. Şimdi de yine her şeyi yerel seçimlere kadar zorla tutuyorlar, baskılıyorlar. Genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimden sonra da patlama başlayacak. Allah korusun daha da fakirleşeceğiz, elimizdeki para daha da pul olacak, her şeyin fiyatı daha da artacak. Bu yüzden bu yerel seçimlerde bir uyarı çekmek istiyoruz. Yerel seçimlerde iktidar değişmiyor ama bir uyarı vermemiz gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.