Hasçelik sürdürülebilir yatırımlarıyla fuarda öne çıktı

Çelik sektöründe 55 yılı geride bırakan Hasçelik, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen; çelik sektöründe çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı ve dünyanın önde gelen kablo ve boru fuarlarından biri olan Wire&Tube’a katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük vasıflı parlak çelik üreticisi Hasçelik, 15-19 Nisan tarihleri arasında, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen Wire&Tube 2024’e katıldı.

Wire&Tube’ta bu yıl 10. kez yer aldıklarını belirten Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Adnan Naci Faydasıçok, “Çelik sektörü özelinde son derece verimli geçtiğine inandığımız bir fuar sürecini geride bıraktık. Rekabetin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. Vasıflı çelik üretiminde ülkemizin önde gelen firmalarından biri olarak, 2024 yılında ihracat pazarlarımızı geliştirmek ve ihracattan gelen gelirlerimizi artırmak adına fuar boyunca önemli görüşmeler kaydettik. Bu bağlamda gelecek dönemde, yeni iş fırsatlarını hayata geçirerek küresel pazardaki gücümüzü artırmayı ve sektördeki konumumuzu sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. İnovasyonu ve sürdürülebilirliği merkeze alan çalışmalarla sektöre yön veren bir firma olarak, elde ettiğimiz başarılarla ülkemizde cari açığının azaltılmasına da destek vermeyi amaçlıyoruz.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN STRATEJİK YAKLAŞIM

Bu yıl 143 ülkeden ziyaretçinin katıldığı, binin üzerinde katılımcıyı ve 43 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda, öne çıkan temalardan biri de sürdürülebilirlik oldu. Hasçelik’in son yıllarda sürdürülebilirlik alanında verdiği taahhütleri başarıyla yerine getirdiğini ve karbon ayak izini azaltabilmek adına teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Faydasıçok, “Hasçelik olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek adına stratejik ve kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz. Öncelikle, tedarik zincirimizi ve iş ortaklıklarımızı sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımla yeniden şekillendiriyoruz. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak, karbon ayak izimizi azaltma konusunda da ciddi adımlar atıyoruz. Atık yönetimi ve malzeme verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeler yaparak, atıklarımızın yüzde 99'unu geri dönüştürüyoruz. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak, 2024'te elektrik tüketimimizin yüzde 100'ünü güneş enerjisinden karşılamayı ve 2030 yılına kadar enerji verimliliğimizi yüzde 30 artırmayı planlıyoruz. Uzun vadede, 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefiyle karbon nötr olmayı hedefliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

YENİ ENDÜSTRİYEL ÜRÜN MARKASI CROMBAR İLK KEZ TANITILDI

Fuarda aynı zamanda yeni endüstriyel ürün markası Crombar’ı da tanıtan Hasçelik’in, 35 milyon Euro’luk yatırımla sektörünün dünyadaki en modern tesisini TOSB’da devreye aldığını belirten Naci Faydasıçok, “Yeni tesis ile birlikte çelik çubuk ve boruların dünyada ilk ve tek boy bazında izlenebilirlik sağlanarak altyapı üretim süreçleri tamamlandı. Kontinü ambalaj ve mikron toleranslarında çalışan, ürün kalitesinden ödün vermeyen hizmet anlayışımızla bundan sonraki süreçlerde de tüm çalışma arkadaşlarımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz” dedi.