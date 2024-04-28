Manisa'da mesir coşkusu fener alayı ile katlandı

Manisa'da 4 yıl aradan sonra gerçekleştirilen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde coşku fener alayı ile katlandı. Binlerce Manisalı'nın ellerinde meşalelerle yürüdüğü fener alayında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP Milletvekilleri de coşkuya ortak oldu.MANİSA (İGFA) - Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali bu yıl 484. kez düzenleniyor. Festival etkinlikleri kapsamında binlerce Manisalının katılmıyla fener alayı düzenlendi.

Fener alayı coşkusuna, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa’yı Mesir’i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da ortak oldu.Fener alayı, Sultan Cami önünden bando takımı ve Şehzadeler Mehterinin seslendirdiği marşlar eşliğinde harekete geçerken, kentin sokakları meşalelerle aydınlandı. Gösteri ekipleri de fener alayına görsel şölen yaşatırken, bu güzel anları evlerinden takip eden Manisalılar da alkışlarla eşlik etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan fener alayı boyunca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve CHP Milletvekilleri, vatandaşları selamlarken Manisalılar da kendilerine sevgi gösterilerinde bulundu.