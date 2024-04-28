Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ile Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getilrildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.