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Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ile Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getilrildiğini duyurdu

GÜNDEM 28.04.2024, 12:19
Irak ve Suriye'de 3 terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ile Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getilrildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin etkin ve kararlı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

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