Altın Eller iyiliğe el verecek!

İyiliğe ve insanlığa gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı gecede “İYİLİĞE EL VER“ sloganıyla yola çıkan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon'un kurucularından biri olan Yeşil Adam, yıllardır Mor Narpın ile beraber edindikleri sosyal sorumluluk misyonlarına bir yenisini daha ekliyor.İSTANBUL(İGFA) - Ünlü sunucu ve televizyon yıldızı Uğur Arslan sunumuyla gerçekleşecek olan tören şimdiden, sosyal medya ve iş dünyasında yoğun ilgiyle karşılandı.

Yıllardır Kimsesiz Ve Engelli Çocuklar Yararına ,Sokak Hayvanları Yararına ,Kadına Şiddete Hayır temalı , Eğitime Muhtaç Çocuklar Yararına, Sokak Çocukları Yararına ve Şehitlerimiz İçin Anma Konserleri gibi birçok farkındalık ve yardım konserinin hem organizasyon sahibi hem de sanatçısı olarak duyarlılıklarını ortaya koydu.

​Törenden kazanılan gelirin yüzde 30'u kimsesiz ve engelli çocuklar yararına kullanılacak.

Yılın en başarılı ve iyiliksever İş İnsanları,Moda Dünyası, Medya ve Sanat Dünyası, Spor Dünyası Altın Eller Ödül Töreni'ninde bir araya geliyor.Dünyada ve Türkiye’de bir ilkin gerçekleşeceği iyiliğe ve insanlığa gönül verenlerin bir araya geldiği anlamlı gecede “İYİLİĞE EL VER “ sloganıyla ödüller sahiplerini bulacak.

Özel Tasarım olan Altın Eller Ödül’ü dünya standartlarında ve kalitesinde sadece geceye özel üretilip ,sahiplerinin en değerlisi olacak.Bu özelliği ile şimdiden ilgi ve merak odağı haline geldi. Katılım sağlayacak bir çok ünlü ses sanatçıları ve komedyenler sergileyecekleri performanslarla , geceye renk katacaklar.Ayrıca birçok iş insanı , ünlü isimlerin takdimi ile ödüllerine kavuşacak.

7 Mayıs'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan ödül töreni için başvuru ve değerlendirmeler devam ediyor. Kocaeli 'de gerçekleşecek olan törene Türkiye'nin tüm illerinden ve yurt dışından katılımlar sağlanıyor.