6 ilde 38 terör şüphelisine gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten, Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4 ve Mersin'de 12 olmak üzere 38 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Bakan Yerlikaya, "Operasyonlar sonucu, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1784494083848741368