DEVA: "HSK'yı kapatacağız!"

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesine ilişkin yaptığı açıklamada “İnsan hakları karnemize olumlu etkiler yapan hâkimlerin tamamı cezalandırılıyor” iddiasında bulundu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yaz kararnamesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeneroğlu, HSK’yı kapatacaklarını ve hakimlere coğrafi teminat getireceklerini söyledi. Yeneroğlu, getirecekleri sistemi anlattı.

Gezi Davası’nda ve Cemal Kaşıkçı Davası’nda verilen kararlara şerh yazan hâkimlerin Tokat’a ve Kahramanmaraş’a atandığını hatırlatan Yeneroğlu, Türkiye’de çok ciddi bir Hâkimler ve Savcılar Kurulu sorunu olduğunu savundu.

Yargınun uzun zamandan beri iktidarın elindeki bir sopaya dönüştüğünü öne süren Yeneroğlu, "İnsan hakları karnemize olumlu etkiler yapan hâkimlerin tamamı cezalandırılıyor. İktidar, hukuk devleti fikrini kendisine bir tehdit olarak görüyor. Biz bu sorunlara son vereceğiz. DEVA Partisi’nin çözümlerini hazırladık. Her seviyedeki hâkimler için coğrafi teminat güvencesi sağlayacağız. Görev süresi dolmadan görev yerlerinin değiştirilmesine imkân veren düzenlemeleri kaldıracağız. Hâkimler, ‘Acaba nereye sürülürüm’ endişesi duymadan çalışabilecekler" diye konuştu.

"DEVA Partisi iktidarında hiçbir hâkim, hiçbir savcı siyasetçilerin önünde iki büklüm olmayacak" diyen Yeneroğlu, hâkim ve savcı olma süreçlerine ilişkin getirecekleri yenilikleri de paylaştı.

Yeneroğlu, açıklamasında, "Hâkim ve savcıların onun bunun adamı olmasının önüne geçeceğiz. Getireceğimiz sistemde; hâkim ve savcılar mesleğe başlamadan önce Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na girecekler. Bu sınavda aldıkları puana göre ilk elemeleri yapılacak. Sonra çoktan seçmeli bir sınav yapacağız. Bu sınavdan geçen adaylar ikinci sınava girmeye hak kazanacak. İkinci sınav klasik sorulardan oluşacak. Böylelikle, hâkim ve savcı adaylarının muhakeme yeteneklerini ölçeceğiz Hâkim ve savcılığa girişte mülakatı kesinlikle kaldıracağız" dedi.