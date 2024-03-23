Çocuklar Hayrimatör ile eğlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ücretsiz sinema etkinliğinde Bursalı çocuklar keyifli bir gün geçirdi. Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilk gösterimde Bursalı çocuklara eşlik etti.BURSA (İGFA) - Tayyare Kültür Merkezi’nde ilk gösterim olarak organize edilen etkinlikte, Bursalı çocuklar renkli ve eğlenceli sahnelerle dolu olan ‘’Hayrimatör’’ filmiyle sinema keyfi yaşadı. Gösterim, popüler ‘’Rafadan tayfa’’ serisinin dördüncü filmi olarak iki seans halinde gerçekleştirildi. Çocuklar ücretsiz etkinlik sayesinde sosyal bir etkileşim ve eğlenceli bir zaman geçirme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği, çocukların kültürel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan sinema etkinliği aileler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

‘’6 FARKLI GÜNDE 12 SEANS HALİNDE GÖSTERİME SUNULACAK’’

Bursalı çocuklarla heyecanlarını paylaşmak üzere, ‘’Hayrimatör’’ filminin ilk gösterimine katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşmasında, öncelikle Hayrimatör filminin Bursa’ya gelmesi için büyük katkı sağlayan Bursa Milletvekili Mustafa Varank’a ve salonda çocuklarına eşlik ederek etkinliğe katılım sağlayan annelere teşekkürlerini sundu. İzlenme rekorları kıran Rafadan Tayfa’nın son sinema filmi Hayrimatör’ün Tayyare Kültür Merkezi’nde 6 farklı günde 12 seans halinde gösterime sunulacağını belirten Başkan Aktaş, ‘’Hafta içi okullarda ki öğrencilere yönelik hafta sonu da halka açık ve ücretsiz bir şekilde gösterilen film TRT Çocuk kanalında yayınlanan Rafadan Tayfa isimli çizgi diziden uyarlanarak çekilen serinin dördüncü animasyon filmidir. Ayrıca ramazan ayı içerisinde ilçelerimizde Grup Rafadan tiyatro gösterisi çocuklarımızla buluşmaya devam ediyor.’’ dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin imkan sunduğu bu güzel buluşmada bulunmaktan ve Bursalı çocuklarla beraber olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Bursa Miletvekili Mustafa Varank, ‘’Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile birlikte Ramazan ayında çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşündük ve sinema filmleri getirmeye, çocuklarında bu şekilde istifade etmesini sağlamaya karar verdik. İşte bizim yerel yönetimlerden anladığımız bu. Ailelerle, gençlerle, çocuklarla, yaşlılarla birebir, iç içe, beraber, bir aile gibi ilgilenen, onların imkanlarını arttırmak için çalışan belediye başkanları. Bundan dolayı başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum.’’ şeklinde konuştu.

Film gösterimi sona erdiğinde etkinliğe katılan tüm çocuklara günün anısına etkinlik kitabı, rafadan tayfa rozetleri ve şekerlemeler dağıtıldı.