Kayseri Büyükşehir'den kadın kooperatiflerine destek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Kayseri’de bulunan kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliklerini sağlamak adına güçlü iletişim ağları kurmalarını sağlamak ve yeni pazarlara erişim imkânı oluşturmak için Kadın Kooperatifleri Destek Programı Çalıştayı düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'de kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlayan Kadın Girişimi Kooperatiflerine, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sürüyor.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin ‘Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi’ hibe almaya hak kazanırken, proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği ile birlikte bir çalıştay düzenlendi.

Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salon’da Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından düzenlenen Kadın Kooperatifleri Destek Programı Çalıştayı’na Hatay, Malatya, İstanbul ve Kayseri’den kadın kooperatifleri katıldı. Programa, kadın kooperatiflerinin yanı sıra, Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürü Resul Duman, Kayseri Çalışma ve İş Kurumu Müdürü (İŞKUR) Ayşe Ak da katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Sürdürülebilirlik İçin İletişim Köprüleri Kuruyoruz Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Baş Doğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’deki 24 kadın kooperatifinden biri olduklarını belirterek, “Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı’nın Avrupa Birliği Projesi kapsamında açmış olduğu proje yarışmasında Kayseri’yi temsilen biz de kazandık. Türkiye’deki 24 kadın kooperatifinden biri olduk. Burada bizim yaptığımız şey kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için iletişim köprüleri kurmak adı altında bir projeydi. Burada da Kayseri’deki bütün kadın kooperatiflerini misafir ettik. Türkiye’de başarılı olan 2 kadın kooperatifimiz var; Hatay’dan HAZEK Kadın Kooperatifi, Malatya’dan Toprak Ana Kadın Kooperatifi’nin yetkilileri burada” şeklinde konuştu.

Kooperatif olarak hedeflerini açıklayan Doğan, “Kadın kooperatiflerinin kurulmasından ziyade sürdürülebilirliği çok önemli olduğu için bunların sürdürülebilirliğini sağlamak ve birlikte bir iletişim ağı oluşturmak, birlikten güç doğar diyerek kadın kooperatiflerinin birbiriyle güçlenmesini sağlamak” dedi.

Proje kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği, Tarsus Slowfood Yeryüzü Pazarı Derneği ile birlikte Kayseri’de bulunan kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliklerini sağlamak adına güçlü iletişim ağları kurmalarını sağlamak ve yeni pazarlara erişim imkânı oluşturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında, Kayseri’de ilk defa bir SlowFood Topluluğu kurulması planlanırken, topluluğun, Kayseri’nin gastronomi şehri olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.