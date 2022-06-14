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Bu konuya hiç girmek istemedim ama...

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Konuşmasının başında duygusal anlar da yaşayan Kılıçaroğlu, "Bu konuya hiç girmek istemedim ama açılış böyle olduğu için girmek zorunda kaldım" dedi.

SİYASET 14.06.2022, 18:55 14.06.2022, 19:49

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının başında duygusal anlar yaşayan Kılıçdaroğlu, "Artık adaletsizliğe tahammül edemiyoruz. Suçu , günahı olmadığı halde hapislerde çürütülen insanların hakkını savunmamız gerekiyor." dedi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

-Geçinemediği için İntihar eden annelerin, babaların hakkını savunmak için bir şeyler yapmak lazım. Adalet yürüyüşü bizim tarihimizde değil dünya siyaset tarihinde önemli yer bunu anlatırken duygulanırım.

-Bu konuya hiç girmek istemedim ama açılış böyle olduğu için girmek zorunda kaldım.. Bu ülkenin adaletsizliğe tahammülü yok artık. Ne istiyorsunuz? Saraylarınızda oturuyorsunuz. Hakkı savunmak bile suç olmaya başladı. Babaları hapiste, anneleri hapiste çocukların hakkını savunmak suç olmaya başladı. Şenyaşar ailesi o annenin hakkını savunmak suç olmaya başladı.  Rahat, huzur içinde yaşamak istiyoruz. 

Kılıçdaroğlu bu sözlerinin ardından duygusal anlar yaşadı.

-Temiz, ahlaklı siyaset istiyoruz.  Boşuna bize katılın demiyoruz. Düşünün geçmişte A,B partisi diyebilirsiniz. Olay parti olayını aştı Türkiye'nin geleceğidir artık. 

Gazetecilerden ne istiyorsun?
-Gazetecilerden ne istiyorsunuz. Siyasetinin vazgeçmeyeceği şey medyanın özgürlüğüdür. Diyarbakır'da 20'ye yakın gazeteciyi içeriye atıyorsun. Neden hangi gerekçe ile içerideler? Evrensel Gazetesi'ne ilan verilmiyor 1000 gündür. Basın İlan Kurumu'nu Basın İnfaz Kurumu'na döndürdüler. Yeni Asya Gazetesi 864 gündür ilan verilmiyor. Hangi gerekçe ile cezalandırıyorsun?

-Hepimiz otobüslerde seyahat ettik. Otobüslerdeki mutluluğu bitirdiler. Zam üstüne zam. Yedek parça almış başını gidiyor. 6 milyon liraya ulaştı otobüsün fiyatı nasıl yenileyecek insanlar? Aradım firmaları aradım otobüsçüler federasyonunu aradım 9 ayda mazot 7 liradan 29 liraya çıkmış. Alınan vergi de 6 kat arttı. Her benzin istasyonu vergi dairesi.  

"Şaşırmış ne söyleyeceğini bilmiyor"
-Erdoğan kimse aç açıkta değil değil. Enflasyon yok pahalılık var diyor. Şaşırmış bilmiyor ne söyleyeceğini? Saraydakilerin çocukları milyon doları transfer etme ile uğraşıyorlar. Zalim fukaranın halinden anlamaz.

-Erdoğan küfürbazdır. Kişi kendinden bilir işi. Milletimizin dilinden konuşuyorum diyor. Millet asil millettir.  O küfrü burada söylemeyeceğiz terbiyem müsaade etmez. Ben sadece bu küfür üzerine Türkiye'nin genç muhafazakar kadınlarına seslenmek istiyorum. Bugün bunu söyleyen yarın size dönüp hayat tarzınız üzerinden laf edecektir. 

-Muhaliflik dersi verenler unutmasınlar biz ölmedik sizin ne mal olduğunuzu biz biliyoruz. Muhalefet ahlakla yapılır. Biz kelle koltukta muhalefetimizi halkımız için yapacağız. Beni samimi olarak eleştirenler var.

#chp #tbmm #Kemal Kılıçtaroğlu
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