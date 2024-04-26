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Düzce'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Düzce Merkez Arapçiftliği mahallesinde 2 aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı Sefer DEMİR / haberozel com
GÜNDEM 26.04.2024, 09:05
Düzce Merkez Arapçiftliği mahallesinde 2 aracın çarpıştığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr
DÜZCE (İGFA) - B.K. idaresindeki otomobil, Arapçiftliği Mahallesi 2930. Sokaktan 2892. Sokağa seyir halindeyken, N.K. hakimiyekindeki ciple çarpıştı.
Kaza nedeniyle, sürücü N.K, eşi S.K., kızları Y.K. ve N.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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