Güzelbahçe'de Yeken çocuklar için talimat verdi

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Vali Kazım Paşa İlk Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Masal Yeken’e bıraktı.İZMİR (İGFA) - Çocuk başkan Yeken, çocuklar için talimatlar vererek, “Mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Günay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Vali Kazım Paşa İlk Okulu 4’üncü sınıf öğrencisi Masal Yeken’e devretti. Çocukları makamında ağırlayan Başkan Günay, koltuğuna oturan çocuk başkan Masal Yeken’a bir talimatı olup olmadığını sordu. Çocuk Başkan Masal Yeken’ makam koltuğuna oturarak, açıklamalarda bulundu. “Başkanımız Günay’a öncelikle tüm çocuklar adına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Güzelbahçe Belediye Başkanı seçilen makamın gerçek sahibi Sayın Mustafa Günay’a öncelikle tüm çocuklar adına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bizlere bu onuru yaşattıkları için tüm Güzelbahçeli çocuklar adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayan Yeken, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler vatanımızı, bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı kıymetli anne, babalarımızdan ve değerli öğretmenlerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı, ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Barışın tüm dünyayı kucakladığı, yeryüzündeki tüm çocukların eşit şartlarda olduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.”



“BİR ŞEHRİN GELECEĞİNİN GENÇLER VE ÇOCUKLAR ÜZERİNE KURULMALI” Yeken, Belediye Başkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu, temelinde halka hizmet olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak bu dönemde de çocukların güven içerisinde eğlenceli zaman geçirecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda destek olmak önceliğimizdir. Spor alanlarında, kurslarda, parklarda, kütüphanelerde, kültürel ve fiziki çalışmalar planlıyoruz. Yatırım projesini buna göre gerçekleştireceğiz. Bir şehrin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerine kurulması gerektiğini biliyoruz. Hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştireceğiz. Eğitim öğretim veren kurumlar bunların önemli parçasıdır. Bu yüzden okullarımıza yapabileceğimiz tüm desteği sağlayacağız. Koltuğunu kendisine bırakmadan önce mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış. Güzelbahçe Belediyesi’nin eğitim kurumlarının desteklenmesinin devam etmesini, eğitim öğretim gördüğüm okulun Güzelbahçe’nin ilk okullarından olduğunu belirtip, okulum ile ilgili eksiklerin giderilmesini istiyorum. Bunları sizlere liste halinde sunacağız. Sizlerde gerekli hassasiyeti göstereceğinize eminim. Ayrıca sokakta yaşayan can dostlarımıza gerekli hassasiyetin gösterilmesini, can dostlarım mama ve barınma sorunun çözülmesini belediyemiz açısından doğru olacağını düşünüyorum ” diye konuştu.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “ Vermiş olduğunuz listede eksikleri hemen müdürlerimize iletiyor, en kısa zamanda tüm eksiklerin giderilmesi için titizlikle çalışmalara başlayacağız” dedi.