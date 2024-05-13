Başkan Kınay: "Kadınların her gün emeklerini büyüteceğiz"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Anne Günü etkinlikleri kapsamında, Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen ‘Kadın Emeği Kermesi’ne katılarak kadınlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Anne Günü etkinlikleri kapsamında 11-12 Mayıs tarihleri arasında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Uğur Mumcu Parkı’ndaki ‘Kadın Emeği Kermesi’ne katıldı. Kadınların yaptığı el emeği ürünlerin sergilendiği etkinliğe katılan Başkan Kınay, stantları dolaşarak kadınlarla sohbet etti.

140 STANT KURULDU

Semt merkezi kursiyerleri, kadın muhtarlar, Kavacık Kooperatifi, KadGüç, Kent Konseyi Kadın Meclisi ve kadın derneklerinin katıldığı kermeste 140 stant kuruldu ve 450 kadın katıldı. Kermese katılan kadınların Anneler Günü’nü kutlayan Başkan Kınay, kadınların emeğinin daha görünür olması gerektiğini vurgulayarak, kadınların yalnızca bir gün değil, her gün emeklerinin karşılığını aldıkları ve görünür oldukları çalışmalarla beraber hayatın her alanında bu sözleri daha çok büyüteceklerinin altını çizdi.

ATATÜRK’ÜN AYDINLIK YOLUNU GENÇLER VE ÇOCUKLARLA YÜRÜYECEĞİZ

Kermesin ardından Başkan Kınay, Spor Müdürlüğü tarafından İhsan Alyanak Spor Salonu’nda gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Spor Şenliği’ne katıldı. Spor okullarından gelen 500 öğrenci ile gerçekleşen şenlikte 07-15 yaş grubu arasındaki öğrencilerle basketbol müsabakaları, 06-09 yaş grubu öğrencilerle ise jimnastik gösterileri düzenlendi. Çocuklar ve gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Kınay, Karabağlar’da Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün aydınlık yolunu ve çağdaş geleceği gençlerle ve çocuklarla beraber yürüyen bir belediye olacaklarını ifade etti.

EN ÇALIŞKAN, EN ÇOK HAKKINI SAVUNAN VE SÖZÜNÜ SÖYLEYEN BELEDİYE KARABAĞLAR OLACAK

Spor Şenliği’nin ardından Başkan Kınay, Karabağlar Kent Konseyi Genel Kurulu’na katıldı. Karabağlar Kent Konseyi Başkanı olarak Pelin Erda’nın seçildiği oylama öncesi Başkan Kınay, Kent Konseyi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili teşekkür ederek, Karabağlar’da her bir mahallede, sosyal demokrat, halktan yana belediyecilik anlayışıyla bu çalışmaları büyüterek devam edeceklerini ifade etti. Karabağlar’daki ışığı İzmir’in tüm ilçelerindeki ışıklarla birlikte büyük bir alev haline getirerek ülkeye yayacaklarını belirten Başkan Kınay, “En çalışkan, en çok hakkını savunan ve en çok sözünü söyleyen belediye Karabağlar olacak” dedi.

Sonraki gün Başkan Kınay, Limontepe Cem Evi'nde Ehl-i Beyt İnanç Eğitim ve Kültür Vakfı kahvaltısında kadınlarla bir araya geldi. En büyük değerin aile olduğunu belirten Başkan Kınay, bizi biz yapan, hayata anlam katan tüm annelerin ve anne gibi olanların Anneler Günü’nü kutladı. Karabağlar’da da bir aile olduklarını vurgulayan Başkan Kınay, bu aile ve dayanışmayı büyüteceklerini belirterek, hep birlikte buluşup bir araya geldikleri sofraları çoğaltacaklarının altını çizdi.

ZÜBEYDE HANIM’I KABRİ BAŞINDA ANDI

Kahvaltının ardından Başkan Kınay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel eşliğinde Karşıyaka’da bulunan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın Anıt Mezarı’nı ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, parti yöneticileri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Zübeyde Hanım kabri başında anıldı.