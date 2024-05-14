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MUSKİ Genel Müdürü Şengül, Bodrum’da

MUSKİ Genel Müdürlüğüne yeni atanan Yılmaz Şengül, Bodrum’da yaşanan içme suyu sorunlarının çözümü için ayağının tozuyla sahaya indi Şengül, alternatif su kaynakları oluşturarak Bodrum’u susuz bırakmamak için tüm güçleriyle çalışacaklarının ve sorunları çözeceklerini söyledi

GÜNDEM 14.05.2024, 13:51
MUSKİ Genel Müdürü Şengül, Bodrum’da

MUSKİ Genel Müdürlüğüne yeni atanan Yılmaz Şengül, Bodrum’da yaşanan içme suyu sorunlarının çözümü için ayağının tozuyla sahaya indi. Şengül, alternatif su kaynakları oluşturarak Bodrum’u susuz bırakmamak için tüm güçleriyle çalışacaklarının ve sorunları çözeceklerini söyledi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünde görevi yeni devralan Yılmaz Şengül hemen çalışmalara başladı. Şengül, ayağının tozuyla Muğla’nın en büyük su sorununun yaşandığı Bodrum’u ziyaret ederek bölgelerde incelemelerde bulundu. Genel Müdür Şengül, bölgede yaşanan su sorunlarını bildiğini ve bununla ilgili alternatif kaynak oluşturmak için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, yeni sezonda Yarımada’da su sorunu yaşanmaması için tüm güçleriyle çalışacaklarının sözünü verdi.

“ALTERNATİF SU KAYNAKLARI YARATARAK BODRUM’UN SU SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIZ” 

Şengül, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın hassasiyetleri doğrultusunda İl genelinde vatandaşlara kesintisiz su sağlamak amacıyla projelerini şekillendirmeye başladıklarını ve aciliyeti olan bölgelerdeki çalışmaları ivedilikle hayata geçireceklerini söyledi. Muğla’da en büyük içme suyu sorununun Bodrum’da olduğuna dikkat çeken Şengül, “Yatağan’a saniyede 50 litre su verdiğimiz Dipsiz Çayı’ndan Geyik Barajı’na ilave su sağlama projemiz var ve bu nedenle Dipsiz Çayı’nda incelemelerde bulunduk. Geyik Barajı’nın kapasitesi 40 Milyon metreküp ancak şuan yüze 55 dolaylarında su bulunuyor. Normal şartlarda bu mevsimde en az yüzde 70 seviyesinde su olması gerekiyor. Baktığımızda hem seviye düşük hem de barajdan Yeniköy Termik Santrali de su alıyor.  Bodrum’un su ihtiyacının %25’ini karşılayan Mumcular Barajında su oranı yüzde 17 seviyesinde. Bu şartlarda alternatif su kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu nedenle çözüm üretmek amacıyla incelediğimiz farklı alternatif su kaynakları var. Böylelikle Bodrum’da bu sezon su kesintilerinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz ve bu uğurda var gücümüzle çalışacağız” dedi.

 

“İLAVE SU TEMİNİ YAPACAĞIZ”

Gerekli revizyon ve ek projelerle Bodrum’a verilen içme suyu miktarını arttıracaklarına vurgu yapan Şengül; “Mumcular Barajı’nda ne gibi revizyonlar yapabiliriz, Mumcular İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasitesini nasıl arttırırız ve nasıl teknolojik revizyonlar yapabiliriz gibi konularda değerlendirmelerde bulunduk. Ayrıca 40 bin metreküp kapasiteye sahip olan Güvercinlik İçme suyu arıtma tesisinin kapasitesini 80 bin metreküpe çıkaracak olan proje hakkında değerlendirmeler yaptık. Sürekli patlayan Bodrum hatlarının güzergahını inceledik. Tüm ekibimizle turizm sezonuna hazırlıklar konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Baraj kapasitesi ve Güvercinlik İAT Kapasitelerinin artmasıyla bölgeye verilen su miktarından da artış yaşanacak ayrıca Ekinanbarı ve Turgutreis’te tuzlu suyu arıtmak için desalinasyon tesisi kuracağız. Yine su yetersizliğine çare olması için Nam Nam ve Dalaman çayı alt havzalarından su transferi yapacağız ve kurum olarak bu projeler için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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