Bursa Büyükşehir'den emeklilere destek çeki... Başvurular başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, harcamalarına destek olmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi emeklilerimize 2 bin TL değerinde destek çeki dağıtımına başlıyoruz” dedi.BURSA (İGFA) - Bursalılarla bir müjdesini daha paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde sadece gençleri değil, olgun gençleri de unutmadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, emeklilerin bütçesine katkı sunmak, bir nebze de olsa harcamalarına destek olmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, ilk olarak ihtiyaç sahibi emeklilere 2 bin TL değerinde destek çeki dağıtımına başlayacaklarını belirten Başkan Bozbey, "Kurban Bayramı’nda dağıtımına başlanacak olan destek çekleri için 16-26 Mayıs tarihleri arasında bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr web sayfamız ya da Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı’na gelerek dilekçeyle başvuruda bulunabilirsiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak dayanışma ağıyla tüm kenti saracak, ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerimize ulaşacağız. Vatandaşımızın hayatına dokunan, yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.