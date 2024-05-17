Bursa Gemlik'te ulaşıma merdiven kolaylığı

Bursa'da Gemlik Belediyesi, eski itfaiye bayırında ulaşımı kolaylaştıracak önemli bir çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kayhan Mahallesi Yedievler Sokak’ta geçtiğimiz Perşembe başladıkları merdiven çalışmasını tamamlıyor.

Çevre sakinlerinin istekleri üzerine başlanan merdivenin hafta sonu tamamlanması bekleniyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, merdiven yapımına devam eden belediye ekiplerini ziyaret ederek konuyla ilgili bilgi aldı. Merdivenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını dile getiren Başkan Deviren, “otomobillerin bile tırmanırken zorlandığı sokağımızı ulaşılabilir hale getiriyoruz” dedi.

Yedievler Sokak'ın Kayhan Mahallesi'ni ilçe merkezimize bağlayan önemli bir nokta olduğunu belirten Başkan Deviren, "Burada bulunan dik yokuş, özellikle yaşlı ve engelli hemşerilerimizin çarşı meydanına kısa yoldan ulaşmasını zorlaştırıyordu. Muhtarımız ve mahalle sakinlerimizin talepleri doğrultusunda geçtiğimiz günlerde merdiven yapımına başladık. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki merdiven ile mahallemizi çarşı meydanına daha kolay ulaşılabilir hale getiriyoruz" dedi.