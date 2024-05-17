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Hudut Kartalları'nda sınırda geçit yok!
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 10 şahıs yakalandı
GÜNDEM 17.05.2024, 16:17
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu olduğu belirlenen 10 şahıs yakalandı.ANKARA (İGFA)- Sınırlarda Hudut Kartalları terörle mücadeleyi sürdürüyor.
Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınırda yaklanan şahısların inceleme sonucunda 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendiği kaydedildi.
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