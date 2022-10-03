Altılı masada ikinci tur başladı... "Ortak adayımız 13. Cumhurbaşkanı olacak"

Altılı Masa'nın ikinci tur görüşmelerinin ilk toplantısında geçiş sürecinin yol haritası ve 'ön koalisyon protokolü' olarak da adlandırılan temel ortak politikalara ilişkin yol haritası ele aldı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen 6 siyasi partinin genel başkanlarının toplantısı 4,5 saat sürdü.

Buluşma sonrasında başkanlar ortak açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"Ortak adayımız Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacak" denilen açıklamada, "Ülkemizde toplumsal huzur ve barış sağlanacak, adalet tesis edilecek, Cumhuriyetimiz demokrasi ile taçlanacak" ifadeleri yer aldı.

12 Şubat’ta başlayan Altılı Masa toplantılarının “temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam ettiği, Türkiye siyasi tarihinde “ender” görülen bir iş birliği içinde önemli mesafeler alındığına dikkati çekilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: