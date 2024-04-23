Vali Yunus Sezer'den 23 Nisan mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete devredildiği ve millet iradesinin topyekûn temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir gurur ve sevinçle kutladığını belirterek yazılı bir açıklama yayınladı.

Sezer’in açıklaması şöyle; “Dünyada ilk defa çocuklara armağan edilen bayram olma özelliğini taşıyan ve tüm dünya çocuklarının ülkemizde buluştuğu gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, “Milletimizin aydınlık geleceği ve demokrasiyi omuzlarında yükseltecek nesil” olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir.

“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocuklarımızın ve onları yetiştirmenin milletimizin geleceği için ne denli önemli olduğunu bu veciz sözlebir kez daha dile getirmiştir.

Büyükleri olarak bizler degeleceğimizin teminatı olan çocklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşayabilmesi, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade edebilmesi, donanımlı, yetenekli ve şuurlu nesiller olarak yetişmesi için her türlü tedbiri alacağız, sizlerin daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli yarınlara ulaşmanız için var gücümüzle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Necip Milletimize hizmette bulunan ve ebediyete intikal eden Türkiye Büyük Millet Meclisi mensuplarını, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan şanlı gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm dünya çocuklarına ve bütün insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini diliyorum.”