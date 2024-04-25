Jandarma drone ile Enez, Keşan Karayolu’ndatrafik denetimi yaptı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından ilimiz genelinde trafikte seyir halinde olan sürücülere yönelik denetim faaliyetleri devam etmekte. Bu kapsamda, Enez ilçesi Keşan-Enez il yolu Abdurrahim köyü mevkiinde Enez ilçesi Trafik Jandarma timlerince icra edilen drone kamera destekli trafik denetim faaliyetinde seyir halindeki sürücülerin ve araçların trafik kurallarına riayeti, hız ve emniyet tedbirleri kontrolleri yapıldı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.