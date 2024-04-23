CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar’ın 23 Nisan mesajı

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Erdoğan DEMİR / TEKİRDAĞ (İGFA) -CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Yontar’ın mesajı şöyle;

“104. açılış yılını kutlayacağımız Türkiye Büyük Millet Meclisi, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı yürütmüş, Ulusal Egemenliği bir zümrenin elinden alarak milletiyle birlikte Cumhuriyet'i kurmuş, devrimlerin öncülüğünü yapmış ve demokrasinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi adına önemli hizmetlerde bulunmuştur.

Kuruluşundan bugüne kadar parlamenter demokrasi adına çalışmalarda bulunan ve dünya demokrasi tarihinde onurlu yerini alan Gazi Meclisimiz, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi, “Türk milletinin asırlar süren aramalarının özeti ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsali” olmuştur.

En önemli görevimiz bu ülkeyi bizlere emanet eden Büyük Önderimiz Atatürk'ün devrimlerinin aydınlattığı yolda hiç durmadan çalışmaktır. Demokrasisi gelişmemiş hiçbir ülkenin büyüyemeyeceği gerçeğinden hareketle, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, darbe hukukundan arınmış gerçek anlamda Demokratik Parlamenter Sistemi mutlaka yeniden inşa edeceğiz. Milletimizin kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin itibarını ve etkinliğini en üst seviyeye çıkaracağız.

Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu bilinçle çalışacak, halkımızın verdiği sonsuz güçle hepimizin özlediği huzur ve barış içerisindeki Türkiye’yi kuracağız.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bizlere özgür bir vatan bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm çocuklarımıza ve yurttaşlarımıza sevgiler ve saygılar sunuyorum.”