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Tokatlı hastalar tedavileri için başka illere gitmeyecek

Tokat’ta bulunmayan PET-BT Görüntüleme Cihazı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kazandırılarak hastaların hizmetine sunuldu

SAĞLIK 28.03.2024, 17:27
Tokatlı hastalar tedavileri için başka illere gitmeyecek

Tokat’ta bulunmayan PET-BT Görüntüleme Cihazı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kazandırılarak hastaların hizmetine sunuldu.TOKAT (İGFA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Merkezi Binası Nükleer Tıp Biriminde düzenlenen tanıtım ve bilgilendirme toplantısına Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, Dt. Cüneyt Aldemir, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, TIP Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç ve Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada 3 yıldır Tokat’ta PET cihazının olmadığını vatandaşların ise bu cihaz için başka illere gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti. PET-BT Görüntüleme Cihazının 60 milyon lira maliyetle Üniversite hastanesine kazandırıldığını belirten Rektör Yılmaz, bu cihazın Türkiye'de sadece iki üniversitede bulunduğunu kaydetti. Yılmaz, PET-BT Görüntüleme Cihazı sayesinde hastaların daha az miktarda radyoaktif maddeye maruz kalarak daha hızlı şekilde ve daha net bir şekilde sonuca ulaşacaklarını ifade etti. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin toplum yararına birçok faaliyeti olduğunu, Tokat’ın ve bölge insanının hayatına dokunan faaliyetlerin gerçekleştirildiğini söyleyen Yılmaz cihazın üniversiteye kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletvekilleri ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. PET-BT Görüntüleme Cihazının Tokat'a hayırlar getirmesini dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Anayasa Komisyonu Başkanı ve Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt yapmış olduğu açıklamada PET-BT cihazının özellikle kanser hastalıklarıyla ilgili konuda ileri teknolojiyi ifade ettiğini belirterek cihaz sayesinde hastaların Samsun, Ankara gibi illere gitmesine gerek kalmadığını söyledi. Cihazın son teknoloji ile donatıldığını belirten Beyazıt, tüm hastalara şifa diledi. Tokat’ta kurulacak şehir hastanesinden de bahseden Beyazıt, “Tokat'ta bizim için en önemli olan unsur hastalarımızın güvenliğini sağlamak, onların tedavilerine, şifalarına ulaşma noktasında gerekeni yapmaktır. Sağlık ordusuyla milletimizin emrinde hizmetlerimize devam etmenin gayret içerisindeyiz” dedi.

Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe PET-BT Görüntüleme cihazı ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Gökçe yaptığı açıklamada “Cihazın üzerinde 128 kesitli üstün özellikli bir tomografi ünitesi de bulunmaktadır. O nedenle, cihazımız hem kanser taraması yapmakta hem de tomografi çekebilmektedir. Cihaz iki üniteden oluşmaktadır. Hastalarımızın hem BT'si çekilebilmekte hem de PET taraması aynı anda yapılabilmektir. Dijital olması nedeniyle hastalara daha kısa sürede hizmet verilmektedir. Eski kuşak cihazlarda tarama süresi 20 dakika sürerken bu cihazda 13 ile 14 dakikada taramalar bitmektedir. Aynı zamanda cihazın yüksek çözünürlüklü olması nedeniyle daha az dozla, daha az ilaçla, daha az radyasyonla hastalarımıza çekim yapılabilmektedir. Üniversitemize, üstün özellikleri olan bir cihazı kazandırmanın mutluluğunu yaşamaktayız” dedi.

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