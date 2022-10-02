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Tıp’ta yeni bir mucize! Rahim nakli yapıldı, kız çocuğu dünyaya getirdi
SAĞLIK 02.10.2022, 09:10
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 2011 yılında dünyada ilk rahim nakli yapılan kadın, 33 yaşında anne olduğunu açıkladı.
ANKARA (İGFA) – Tıpta bir mucize gerçekleşti. 2011 yılında dünyada ilk Türkiye’de yapılan rahim naklinin ardından 11 yıl sonra Erdem ailesinin kız çocuğu dünyaya geldi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Prof. Dr. Ömer Özkan 2011’de, dünyada ilk rahim naklini yapmıştı. 14 ay önce, kadavradan alınan rahmin naklini yaptığı 33 yaşındaki hasta bir kız çocuğu sahibi oldu. İlki gibi Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ortaya konan, dünyada çığır açıcı bu başarıyı kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
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