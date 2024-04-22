5 yılda 4361 ihale canlı yayınlandı

Şeffaf yönetim anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihalelerini için başlattığı Türkiye’de ilk ve tek olan canlı yayın uygulamasına devam ediyor. ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden 20 Nisan 2024 tarihine kadar 4361 ihale canlı yayınlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik uygulamalarıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak projelerine devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle birlikte başlatılan uygulama ile mal ve hizmet alım ihaleleri 5 yıldır canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor.

UYGULAMA TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Halk Ekmek büfe çekilişinden gayrimenkul satışına, yol yapım çalışmalarından sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına kadar, 20 Nisan 2024 tarihine kadar toplamda 4361 ihale canlı olarak yayınlandı. Ankara Büyükşehir’in canlı yayınladığı ihaleler aynı zamanda çok fazla izlenme alırken, uygulama vatandaşlardan tam not aldı.