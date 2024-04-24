Başkan Büyükkılıç, Horsana Çayırı'nda yağmur ve şükür duasına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Horsana Çayırı’nda güzel bir gelenek olarak yaşatılan yağmur ve şükür duası programına katıldı.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, göreve geldiği günden bu zamana kadar 5 yıllık sürede kırsalın en ücra köşesinde dokunmadık alan bırakmayarak, hizmetlerine ve yatırımlarına devam ederken, mahalle sakinlerinin de her zaman yanında yer alıyor.

Bu kapsamda, Kocasinan ilçesi Horsana Çayırı’nda yağmur ve şükür duası programı gerçekleştirildi.

Kocasinan ilçesi Horsana Çayırı mevkiinde gerçekleşen yağmur ve şükür duasına Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Kayseri Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet İştahlı, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı, daire başkanları, mahalle muhtarları, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Namaz sonrası yapılan yağmur duasında Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş öncülüğünde dualar edilirken, çiftçiler de ekili alanlarının bereketli olması için dua ettiler.

Yağmur duasında ellerini semaya açarak dua ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç da birliğin ve beraberliğin bereket olduğunu ifade etti.

Büyükkılıç, tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlamaya devam edeceklerini ve her zaman üreten bir şehir olacaklarını vurguladı.