Saçlarınızı sebzeyle besleyin!

Kış mevsimi geldiğinde saçlarımız sonbahar yaprakları gibi dökülmeye başlar. Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, öncelikle hekim desteği ile gerekli kan değerlerinize baktırılması gerektiğini belirterek, sebze önerilerinde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Saç dökülmeye karşı Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek konu hakkında bilgiler verdi.

Saçın kök ve tel olarak ikiye ayrıldığına dikkati çeken Yasemin Özen İpek, "Kök kısım baş derisinin altında kalır ve saç telini besleyen bu kısımdır. Saç derisinden sebum salgılanır, sebum saç derisinden salgılanan yağdır. Bu kısım fazla olduğunda saç kökü yeterince beslenemez, saç güçsüz kalır ve dökülme gerçekleşir. Saç sağlığında kullanılan şampuan ve bakım oldukça önemlidir fakat buna istinaden beslenme bu süreçte başroldedir. Sağlıklı saçların yapısında keratin adlı protein bulunur. Yetersiz protein tüketimi olduğunda saçlar güçlenemez ve kırılmalar başlar. Saç sağlığını güçlendiren bir çok besin öğesi vardır. Bunlar A,B,C,D,E grubu vitaminlerdir. Demir eksikliği , çinko , selenyum , bakır, magnezyum saçın bileşenini güçlendirmektedir" dedi.

Özen İpek, güçlü, sağlam, parlak saçlar için protein ve demir grubunun haftalık beslenmede olması gerektiğini belirtti.

Her akşam salatalarınıza sebze ekleyebilirsiniz" tavsiyesinde bulunan Beslenme Danışmanı, protein grubu olarak kurubaklagil, tam tahılları, demir grubunda ise pekmez, yeşil sebzeler, domates, kuru kayısı, yağlı tohumları saydı.

Çinko'nun eksikliğinde saçlarda kepek oluşmasına yol açarken fazla tüketilmesi de saçların dökülmesine sebep olacağını belirten Yasemin Özen İpek, "Mantar ve kurubaklagiller en önemli çinko grupları besinlerindendir. Haftada 2-3 kez tüketebilirsiniz. Yine selenyum; saç derisinin canlı kalmasında etkilidir, kepeği önler. Brokoli , lahana , salatalık , kerebiz , soğan , turp, sarımsak, mantar, kakao, kurubaklagiller en iyi selenyum kaynaklarındandır. Magnezyum; Ay çekirdeği, kabak çekirdeği, badem, brokoli, kabak, patates, fasulye, çikolata"yı önerdi.

Özen İpek, vitaminlere göre saçları dökülmesini engelleyen besinleri şöyle sıraladı:

A vitamini; Kuru saç a vitamininden yetersiz saçtır. Havuç, kayısı, kavun, şeftali, ıspanak, brokoli, roka, maydanoz, dereotu, tere

E vitamini; Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığı, yeşil yapraklı sebzeler

C vitamini; Meyveler, sebzeler, karnabahar

D vitamini; Tüm tahıllar

B 12; Kan hücrelerinin oluşum mekanizmasında yer alır ve yetersizliğinin en önemli belirtisi saç dökülmesidir.

Omega 3-6; saçların doğal parlaklığı için en önemli kaynaklardır. Ceviz, badem, fındık.