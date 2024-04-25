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Keşan Jandarması çalınan jeneratörü sahibine teslim etti
GÜNDEM 25.04.2024, 12:20
Edirne'nin Keşan ilçesinde çalınan elektrik jeneratörü Jandarma tarafından sahibine teslim etti!Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık olaylarının engellenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre Keşan'ın Çamlıca Köyü'nde ikamet eden bir vatandaş, kendisine ait elektrik jeneratörünün çalındığını Jandarmaya bildirdi.
JASAT ve Asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde, jeneratörün Keşan ilçesinde ikamet eden (L.U.) isimli şahıs tarafından çalındığı ve evinde muhafaza edildiği tespit edildi. L.U. adlı şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli tahkikat başlatılırken, çalınan elektrik jeneratörü ise sahibine teslim edildi.
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