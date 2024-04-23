Dünya çocukları Beştepe'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarıyla bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk dünyası çocukları ve TRT Çocuk Şenliği konuk çocuklarını misafir etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vesilesiyle 29 farklı ülkeden 500'e yakın evladımızı 'Dünya Çocukları Barış İçin El Ele Verdi' temasıyla Türkiye'de misafir ettik. Tüm çocuklarımızla birlikte bu yılın onur konuğu olan Filistinli çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da bulundu.