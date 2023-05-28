Egzamayı önlemenin 10 yolu

Derinin üst tabakalarında yanığa sebep olan hücrelerin birikimi ile ortaya egzama, oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Egzama; kaşıntı, kızarıklık, kuruluk, kepeklenme, deride kalınlaşma, su dolu kabacıklar ve sulantı şeklinde görülebilir.İSTANBUL (İGFA) - Egzamanın başlangıç dönemi belirtilerinin kızarık ve şiş bir zeminde çok sayıda su dolu kabarcıklar ve bunların hızla açılmasıyla sulantı ve kabuklanma olduğuna dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Kübra Esen Salman, “Sonraki dönemde hafif kızarık bir zeminde çok sayıda kepeklenme ve kabuklanma gözlenirken, kronik yani ilerlemiş dönemde ise deri kalınlaşmış ve üzerinde kepeklenme belirgindir; ayrıca yarıklar, çatlamalar ve kanama gelişebilir. Hastalık nedenine göre de farklı dönemlerde seyredebilir ve her dönemde kaşıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.

Dr. Salman, egzama tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka hekime bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

Dr. Salman egzamayı önlemenin 10 yolunu şöyle aktardı:

Tedavide yapılması gereken en önemli şey; nedenin saptanması ve bu etkenle temastan mümkün olduğu kadar kaçınmaktır. Tamamen uzak durabilmek bazen zor olabilir. Su ve sabunla uzun süreli temas derinin doğal koruyucu tabakasının kaybına neden olur. Bu nedenle ellerin temizliği sabun yerine derinin PH’ına uygun, kokusuz ve renksiz bir temizleyiciyle yapılması daha uygundur. Sıcak veya soğuk su yerine ellerin ılık su ile yıkanması daha uygundur. Özellikle uzun seyirli formunda nemlendiriciler derinin kaybettiği nemi kazandırmaya yardımcı olabilir. İş yaparken yüzüklerin çıkarılması tahriş edici maddelerin yüzüklerin altında birikmesini engeller. Temizlik, bulaşık, çocuk bakımı gibi işlerde yardımcı desteği veya bulaşık ve çamaşır makinesi kullanılmalı. Kısa süreli profilaktik eldiven kullanımı önemli. Uzun süre eldiven kullanımının terlemeyi arttırabileceği unutulmamalı. Eldiven içine pamuklu eldiven giyilmesi uygun olur. Pudralı eldivenler klinik bulguları şiddetlendirebildiğinden kullanımları uygun değil. Saç şampuanlama sırasında kısa süre ile eldiven giyilmesi zayıf iritan maddelerin deriye olumsuz etkisini azaltır. Tuvalet temizleme gibi uygulamalar sırasında deterjan ile ellerin teması kesilmeli. Domates, portakal, limon gibi maddelerle doğrudan el teması engellenmeli. Saç boyama sırasında olası alerjenlerden kaçınılması ve korunması önemli. Eğer mesleki nedenli bir egzama düşünülüyorsa kısa süreli meslek değişikliği, kalıcı bir sorun varsa hekimlerin önerisi ile meslek değişikliği gündeme gelebilir.