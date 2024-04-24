Bursa Yenişehir'de Alaylı'nın çehresi değişiyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Alaylı Köyü’nün yeni muhtarı Kadir Çevik, köyde geniş kapsamlı bir çevre düzenleme ve ulaşım altyapısı çalışmaları başlattı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - 31 Mart seçimlerinde Alaylı Köyü’ndeki muhtarlık yarışını önde tamamlayıp işbaşı yapan Muhtar Kadir Çevik’in girişimleriyle gerçekleştirilen çevre düzenleme ve ulaşım altyapısını kapsayan çalışmalarla köy yeni bir çehreye kavuşuyor.

Eski okul binasının geçen dönem muhtarlık yönetimi tarafından 6 ay önce yıkımının gerçekleştirildiği hatırlatan Muhtar Çevik, ortaya çıkan hafriyatın başta köyün gençleri olmak üzere köy halkının katılımıyla elbirliği içinde kaldırıldığını belirtti.

2 bin 100 metrekarelik arsada bir dizi düzenleme yaparak düğün ve sünnet gibi cemiyetlerde konukların ağırlanacağını ifade eden Muhtar Çevik, “Arsanın çevresine istinat duvarı öreceğiz. Bu arsadaki çam ağaçlarının budamasını Yenişehir Belediyesi gerçekleştirdi. Çalışmalarımıza destek veren Belediye Başkanı’mız Ercan Özel’e köy halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ayrıca köy kahvesinin boyama işini tamamladıklarını anlatan Muhtar Çevik, köyün çalışmayan güvenlik kameralarının da onarılarak çalışır duruma getirildiğini sözlerine ekledi. Köydeki bu çalışmalara köy halkının katılımının önemine dikkat çeken Muhtar Çevik, “Elbirliğiyle başlattığımız çalışmalarımıza köy sakinlerimizin katılımı bizlere güç veriyor. Bundan sonraki günlerde gerçekleştireceğimiz diğer çalışmalarla köyümüzün eksiklerini birer birer tamamlamış olacağız” diye konuştu.