TOFAŞ'ın pilot okulu Türkiye üçüncüsü oldu
TOFAŞ’ın pilot okulu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Kütahya’da gerçekleştirilen Okulsporları Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı
TOFAŞ’ın pilot okulu Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Kütahya’da gerçekleştirilen Okulsporları Basketbol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı.KÜTAHYA (İGFA) - >TOFAŞ Spor Kulübü’nün altyapı oyuncularından oluşan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, 15-19 Nisan 2024 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Yıldız Erkekler Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sonucunda üçüncü oldu. Bursa şampiyonu olarak katıldığı Türkiye Şampiyonası grup maçlarında Konya Özel Diltaş Ortaokulu’nu 88-59 yenmeyi başaran Macide Gazioğlu, ikinci maçında İstanbul Özel Güneşli Okyanus Ortaokulu’na 77-68 kaybetse de grup ikincisi olarak A Grubu birincisi Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ile çapraz maçında karşı karşıya geldi. Antrenörlüğünü TOFAŞ’ın altyapı antrenörlerinden Hicran Aras ve Oğuz Yaman’ın yaptığı Kırmızı Siyahlılar, bu maçta parkeden 58-68 mağlup ayrılsa da organizasyonun son gününde Gaziantep Özel Doğa Ortaokulu’nu 77-54 yenmeyi başararak turnuvayı üçüncülükle tamamladı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|90
|2. Fenerbahçe
|33
|86
|3. Trabzonspor
|33
|55
|4. Beşiktaş
|33
|51
|5. Başakşehir
|33
|49
|6. Rizespor
|33
|48
|7. Kasımpasa
|33
|46
|8. Antalyaspor
|33
|45
|9. Alanyaspor
|33
|45
|10. Sivasspor
|33
|45
|11. A.Demirspor
|33
|41
|12. Samsunspor
|33
|39
|13. Ankaragücü
|33
|37
|14. Kayserispor
|33
|37
|15. Konyaspor
|33
|36
|16. Gaziantep FK
|33
|34
|17. Hatayspor
|33
|33
|18. Karagümrük
|33
|33
|19. Pendikspor
|33
|30
|20. İstanbulspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|31
|69
|2. Göztepe
|31
|63
|3. Ahlatçı Çorum FK
|31
|55
|4. Sakaryaspor
|31
|54
|5. Bodrumspor
|31
|52
|6. Kocaelispor
|31
|52
|7. Bandırmaspor
|31
|47
|8. Boluspor
|31
|47
|9. Gençlerbirliği
|31
|47
|10. Erzurumspor
|31
|42
|11. Ümraniye
|31
|37
|12. Manisa FK
|31
|36
|13. Keçiörengücü
|31
|36
|14. Şanlıurfaspor
|31
|34
|15. Tuzlaspor
|31
|33
|16. Adanaspor
|31
|32
|17. Altay
|31
|15
|18. Giresunspor
|31
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|34
|77
|2. Liverpool
|33
|74
|3. M.City
|32
|73
|4. Aston Villa
|34
|66
|5. Tottenham
|32
|60
|6. Newcastle
|32
|50
|7. M. United
|32
|50
|8. West Ham United
|34
|48
|9. Chelsea
|32
|47
|10. Brighton
|32
|44
|11. Wolves
|33
|43
|12. Fulham
|34
|42
|13. Bournemouth
|33
|42
|14. Crystal Palace
|33
|36
|15. Brentford
|34
|35
|16. Everton
|33
|30
|17. Nottingham Forest
|34
|26
|18. Luton Town
|34
|25
|19. Burnley
|34
|23
|20. Sheffield United
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|32
|81
|2. Barcelona
|32
|70
|3. Girona
|32
|68
|4. Atletico Madrid
|32
|61
|5. Athletic Bilbao
|32
|58
|6. Real Sociedad
|32
|51
|7. Real Betis
|32
|48
|8. Valencia
|32
|47
|9. Villarreal
|32
|42
|10. Getafe
|32
|40
|11. Osasuna
|32
|39
|12. Sevilla
|32
|37
|13. Las Palmas
|32
|38
|14. Deportivo Alaves
|32
|35
|15. Rayo Vallecano
|32
|34
|16. Mallorca
|32
|31
|17. Celta Vigo
|32
|31
|18. Cadiz
|32
|25
|19. Granada
|32
|18
|20. Almeria
|32
|14