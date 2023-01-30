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Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimi arttırıldı

SAĞLIK 30.01.2023, 10:52
Bakan Koca: Temininde zorluk yaşanan ilaçların üretimi arttırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kısa zaman içerisinde eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilacın piyasaya verileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, antibiyotik ve çocuk şurupları dahil olmak üzere temininde zorluk yaşanan ilaçların kısa zamanda piyasaya verileceğini açıkladı.

Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretiminin arttırıldığını duyuran Bakan Koca, "Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek" ifadelerini kullandı.

Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı ve Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçların varlığına vurgu yapan Bakan Koca, "Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız" dedi.

Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca paylaşımında, çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle de Ocak 2023’te ise piyasaya 3,1 milyon kutunun arz edildiğini belirterek, Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalıştıklarını söyledi.

 

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