Bursa'da Yeşilova’dan öğrencilere altın tavsiyeler

Bursa'da Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, yıllar önce mezun olduğu Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelirken, gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova, Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğinde öğrencilerle buluştu.

Yıllar önce mezun olduğu ve o yıllardaki adı Bursa Ticaret Lisesi olan okulun kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade eden Ali İhsan Yeşilova, “Burada bulunduğum için hem heyecanımı, hem de mutluluğunu paylaşmak istiyorum” dedi. Ali İhsan Yeşilova, okul ve iş hayatından kesitler paylaşarak; iyi bir kariyer hayatına sahip olma, kendini geliştirme ve başarılı olmak üzerine gençlerle tecrübelerini paylaştı, onlara tavsiyelerde bulundu.

“UZUN VADELİ, GERÇEKLEŞEBİLİR PLANLAR YAPIN”

Ali İhsan Yeşilova, konuşmasında, “Ben de uzun yıllar önce tıpkı sizler gibi bu sıralarda oturdum. Bu okula dair çok güzel anılara sahibim. Sizler de günü gelince bu okuldan, ardından da üniversitelerden mezun olacak, iş hayatına atılacak ve başarılı bir kariyere başlayacaksınız. Biz Yeşilova’da yarım asır önce mütevazı küçük bir mağazada bir yolculuğa çıktık. Fakat her zaman yenilikleri takip ederek, ilkleri başarmayı öncü edinerek ve hep insana dokunan, insana yatırımı vizyon edinerek bu günlere gelebildik. Eğer hangi yöne gittiğinizi bilmiyorsanız, hangi yoldan gittiğinizin bir anlamı olmaz. Bu yüzden hedefinizi günü kurtarmak veya kısa vadeli değil, uzun soluklu ve gerçekleşebilir planlar üzerine çizmelisiniz. Güzel yarınlara ilişkin hayaller kurmalı ve onlara ulaşmak için çabalamalısınız. Ve mutlaka herkesin yaptıklarından farklı bir şey yapmaya odaklanmalısınız. Kendinizi geliştirin, eğitin, mutlaka kendinize yatırım yapın. Zaman akıp gidiyor ve geri gelmiyor. Bu gerçeği ne kadar erken kavrar ve bir şeyleri değiştirmek için fedakârlık yaparsanız, başarı da sizi takip edecektir. Ve unutmayın; daha mutlu, daha yaşanabilir ve geleceği daha güzel bir Türkiye hepimizin ortak hayali ve buna ancak beraberce var gücümüzle çalışarak ulaşacağız" diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilerden gelen sorulara da yanıt veren Ali İhsan Yeşilova’ya, okul yöneticileri tarafından günün anısına bir plaket takdim edildi.