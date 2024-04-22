Işık ve Bayram’dan Maraton İzmir’de başarılı performans

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu atletler Özlem Işık ve Ahmet Bayram, bu yıl 5’incisi düzenlenen ‘Türkiye’nin En Hızlı Maratonu’ Maraton İzmir Avek’te başarılı bir performans sergilediler. 10 kilometrelik parkurda koşan yeşil beyazlı atletlerden Özlem Işık kadınlarda üçüncü olurken, Ahmet Bayram da 45-49 yaş grubunda birinci oldu.MANİSA (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 5'incisini düzenlediği “Türkiye’nin En Hızlı Maratonu” Maraton İzmir Avek, 5 bin 600 atletin katılımıyla koşuldu. Uluslararası Yol Yarışları kategorisinde World Athletics Label unvanlı Maraton İzmir Avek’e 38 farklı ülkeden atletler katıldı. 600 seçkin atletin katıldığı 42 kilometrelik yarışta erkeklerde Kenyalı Vitalis Kibiwot 02.11.08 derecesi ile birinciliği aldı. Etiyopyalı Sendeku Alelgn ise 02.13.42 ile ikinci, Kenyalı Silas Kurui 02.13.47 ile üçüncü oldu. 42 kilometrelik koşuda kadınlarda Etiyopyalı Aamelmal Tagel 02.37.26 ile birinciliği elde etti. Yine Etiyopyalı Bekelech Bedada 02.42.10 ile ikinci, Japon Suguru Oktabe da 02.43.16 ile üçüncülüğü elde etti.

5 BİN 600 SPORCU KOŞTU

Günün ilk startı sabah 07.00'de 10 kilometre kategorisinde verildi. Kültürpark’taki eski İZFAŞ binası önünden saat 07.00’de koşuya başlayan sporcular, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerindeki Köprü Tramvay durağından dönerek, İZFAŞ binası karşı şeridinde yarışı tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Özlem Işık, 40 dakikada parkuru tamamlarken Tuğçe Karakaya ve Natalia Kahraman’ın ardından üçüncü oldu. Ahmet Bayram da 35 dakikada tamamladığı parkurla 45-49 yaş erkeklerde birincilik elde ederken, genel klasmanda altıncı sırada yer aldı.