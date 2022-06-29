Sunucu Merve Akıncı oyunculuk teklifi aldı

Milli Piyango'nun sunuculuk görevini üstlenen Merve Akıncı mesleğiyle dur durak bilmiyor.İSTANBUL (İGFA) - Enerjik halleri ve sempatik tavırlarıyla kurumlar ve özel gecelerde tercih edilen güzel sunucu Merve Akıncı, Bandido Cosmetics sponsorluğunda ve Jalal Bandido organizasyonunda sunumlarıyla etkinliğe renk kattı.

83 ülkeye erkek bakım ürünleri satan Bandido Cosmetics'in dünyadaki star berberleri İstanbul’da buluşturduğu etkinlikte, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla ilgiyi üzerinde toplayan Merve Akıncı, “Sunduğum organizasyonlardan çok farklıydı. 5 bin kişi vardı ama meslek normali yüzünden 4 bin civarı erkek vardı. Kadınlar bu mesleğe de el attı bence bizim estetik anlayışımız daha iyi ve bakımlı olmak isteyen erkek kendini bir kadına teslim etmelidir. Kadın berberler ne kadar çok olursa o kadar bakımlı bey olur” dedi.

Birçok özel organizasyonun başarılı sunucusu Merve Akıncı, eğitimini aldığı oyunculuk içinde teklifler aldığını vurguladı.