Sanatçı Sümer Ezgü'den mesleki ve kültürel söyleşi
Sümer Ezgü, Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda "Müziğin dünü bu günü" söyleşisini gerçekleştirdi
Sümer Ezgü, Akdeniz Üniversitesi, Kumluca Meslek Yüksekokulu'nda "Müziğin dünü bu günü" söyleşisini gerçekleştirdi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi Kumlıca MYO Müdürü Doç. Dr. H. Kürşat Çelik moderatörlüğünde üniversite öğrencileri ile söyleşi programında buluşan sanatçı Sümer Ezgü, mesleki, müzik ve kültürel tecrübelerini öğrenciler ile paylaştı.
Sümer Ezgü'yü öğrenciler ve davetliler ilgiyle dinlediler.
Doç. Dr. H. Kürşat Çelik; 2021 yılında aldığı müdürlük görevinden bu yana MYO bünyesinde birçok bilimsel ve sosyal faaliyetleri organize ettiğini ve MYO öğrencilerinin sadece teknik anlamda değil sosyal alanda da gelişimlerini önemsediklerinin altını çizdi.
Söyleşi sonunda Doç. Dr. H. Kürşat Çelik, sanatçı Sümer Ezgü'ye teşekkür belgesi takdim etti.
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