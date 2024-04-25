Dev organizasyonda eşitlik önde

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 2024 yılında 59.’su düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” 21 Nisan’da Antalya’dan start aldı, 28 Nisan’da İstanbul’da son bulacak.ANTALYA (İGFA) - Dünyaca ünlü takımların katıldığı canlı yayınlarla tüm dünyada izlenen yüzlerce kişinin görev aldığı 8 gün 8 etap 1.188 km’lik parkuru ile Türkiye’nin en büyük projelerinden birisi olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun perde arkasında kadınların imzası var.

Yarış Koordinasyonu, iletişim ve medya, hakem komitesi, sağlık ekipleri, takım direktörleri, yarış anlatımları, podyum koordinasyonu, mihmandarlar, fotoğrafçılar, mekanik destek, akreditasyon, catering, kurulumlar, güvenlikten oluşan farklı birimlerde TUR 2024 içinde görev alan 150’ye yakın kadın, dev organizasyona deneyimleriyle değer katıyor.

TUR’un yarış ve etkinlik planlaması, takım davetleri, yayınlar, tanıtım ve pazarlama, kurumlarla koordinasyonlar tüm proje yönetimini Türkiye Bisiklet Federasyonu projeler koordinatörü Doç.Dr.Pınar Arpınar Avşar yapıyor. İletişim süreçleri yönetimi ve planlaması İpek Özgüden Özen, yarış konvoyu düzenleyicisi Karlien Duyssens, resmi yarış doktoru Esma Pehlivan, yarış komiseri Emine Koçak, timing asistanı Mürrüvvet Tokur, sunucu ve yarış anlatımı Başak Koç, basın sorumlusu Birgül Pullukçu, podyum koordinatörü Sena Olçok, podyum protokol koordinatörü Elif Rana Olçok, Shimano nötral servis destek hizmet ekibinden Hanife Tuğba Karataş gibi isimlerle birlikte onlarca kadın kilit görevlerde rol alıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Doç.Dr.Pınar Arpınar Avşar: “Son yıllarda Tour de France (Fransa Bisiklet Turu), Giro d’Italia (İtalya Bisiklet Turu) gibi dev organizasyonların kadın yarışları öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60.yılına yaklaşırken artık kadınlar edisyonunun vakti geldi” dedi.