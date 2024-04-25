Hilal Yıldız'dan anlamlı çalışma: 'Dediler' yayında

Hilal Yıldız 21 Ocak 1997’de doğdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Profesyonel anlamda ilerleyebilmek adına müzik alanında eğitimler aldı ve çeşitli korolarda bulundu. Sözle başlayan yolculuğu ezgiye dönüştü ve kendi bestelerini üretmeye başladı.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı sanatçı aldığı eğitimleri ve yeteneğini profesyonel olarak ilerleterek 2022’de “Yangın” ile ilk kez dinleyici karşısına çıkan Yıldız, 2023’te bağımsız olarak yayınladığı teklisi “Kapılar”ı kadınlara adamıştı. Yakın zamanda dinleyiciyle buluşturduğu “Şubat”la depremi anan Yıldız, bunun ardından yeni teklisi “Dediler” i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Söz ve müziği Hilal Yıldız'a ait çalışmanın, aranje -mix mastering'i Görkem Baharoğluna ait. Klip yönetmenliğini ise Sercan Kaval üstlendi.

Hilal Yıldız 'Dediler' sanatçının kendi youtube kanalında ve tüm dijital platformlarda yayında.