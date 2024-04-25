Alikahya Stadyum yoluna asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında asfalt serim çalışmalarına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında, Hyundai Fabrikası önünde asfaltlama çalışmalarına başlandı. Bitümlü ve binder asfalt serimi tamamlanırken son kat aşınma asfalt serimine de asfaltın zemine oturması sonrasında başlanacak. Vatan Caddesi TEM köprüsü altında da bitümlü temel asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Yüzde 95 oranında tamamlanma aşamasına gelen Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

30 M GENİŞLİKTE DUBLE YOL

D-100 Karayolundan TEM Otoyoluna bağlanan yol genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve yol üzerinde bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, Tem Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 km uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. 13 kilometre uzunluğunda yapılacak yeni yol için 71 bin ton asfaltlama yapılacak.