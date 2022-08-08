Ordulular Manuş Baba ile enerji depoladı

Fındık Hasat Şenliği kapsamında Ordu’da konser veren Manuş Baba Ordululara muhteşem bir gece yaşattı.ORDU (İGFA) - Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin birlikteliğinde fındık hasadı öncesi ünlü sanatçı Manuş Baba, sevenleri ile buluşturuldu. Altınordu ilçesi 19 Eylül Stadyumunda gerçekleştirilen konser için Manuş Baba’nın hayranları alanı hınca hınç doldurdu. Manuş Baba konseri öncesinde Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konserde ünlü sanatçının sahne almasıyla Ordulular eğlenceli dakikalar yaşadı. ‘Bu Havada Gidilmez’, Eteği Belinde’, ‘Dönersem Islık Çal’ gibi birçok parçasının yanı sıra Türk müziğinin de sevilen eserlerini seslendiren Manuş Baba’ya Ordulular coşku ile eşlik etti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen konserde doyasıya eğlenen ve fındık hasadı öncesi enerji depolayan vatandaşlar muhteşem bir gece yaşandıklarını söyleyerek düzenlenen organizasyon için Ordu Valiliğine ve Ordu Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.