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MMG Bursa’da yeni başkan Ahmet Ercan Kızılcık

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 9 Olağan Genel Kurul toplantısı, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda MMG Bursa Şubesi’nde başkanlığa oy birliğiyle Ahmet Ercan Kızılcık seçildi

GÜNDEM 26.04.2024, 11:26
MMG Bursa’da yeni başkan Ahmet Ercan Kızılcık

Mimar ve Mühendisler Grubu’nun 9. Olağan Genel Kurul toplantısı, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda MMG Bursa Şubesi’nde başkanlığa oy birliğiyle Ahmet Ercan Kızılcık seçildi.BURSA (İGFA) - MMG Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı, MÜSİAD Bursa Şubesi Dernek Merkezi’nde; önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alpaslan Şenocak, BİHMED Başkanı Kadir Oruç, İMH Bursa Şube Başkanı Ali Yılmaz’ın yanı sıra önceki dönem şube başkanları ve çok sayıda davetli ile dernek üyeleri katıldı.

Genel kurulda konuşan önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti Trabzon Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, MMG Bursa Şubesi’nin 9. Olağan Genel Kurul’un hayırlı olmasını diledi. Mimar ve mühendislerin hayatı kolaylaştırmak için çözüm üretenler olduğuna dikkat çeken Adil Karaismailoğlu, “Mühendisler; hayatı kolaylaştırır, yaşama güven, konfor, değer katar ve üretir” dedi. Karaismailoğlu aynı zamanda yaptığı sunumda yerli ve millî mühendisliğin himayesinde yükselen Türkiye Yüzyılı vizyonu projelerini de katılımcılara aktardı.

Karaismailoğlu’nun yaptığı sunum ve açılışın ardından Cihat Keskil’in Divan Başkanlığı’nı, Talip Akçı’nın Divan Başkan Yardımcılığını, Sıddık Ebubekir Aslan’ın da Divan Katip Üyeliğini’ni yaptığı genel kurula geçildi.

MMG BURSA’DA YENİ BAŞKAN KIZILCIK

Genel kurulda ilk olarak MMG Bursa Şubesi’ndeki 7. ve 8. Döneme ait gelir-gider tabloları ile faaliyet raporlarının okunup oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Ardından MMG Bursa Şubesi 2024-2026 dönemi için organ seçimlerine geçildi. Tek listeyle yapılan seçimde MMG Bursa Şubesi’nin yeni başkanı Ahmet Ercan Kızılcık oldu. Kızılcık yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“2006 yılından beri üyesi, iki dönemdir yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcılığı görevlerini üstlendiğim MMG’de, siz değerli üyelerin teveccühleriyle başkanlık görevine seçilmiş bulunmaktayım. Şahsıma ve yönetim kuruluma duyduğunuz güven ve verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Öncelikle sayın bakanımıza ve şehir protokolümüze bu önemli günde bizlerin yanında oldukları için şükranlarımı sunuyorum. MMG; demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da ülkemizin tarihi ve kültürel zenginliklerinden alan köklü bir sivil toplum kuruluşudur. Toplumumuzun örf, adet ve gelenekleriyle evrensel değerleri veri olarak kabul eden bu topluluğun bir parçası olmaktan şeref duyuyorum.”

“MMG ÖZVERİLİ VE BÜYÜK BİR AİLE”

Konuşmasında önceki dönem MMG Bursa Şube Başkanı Kasım Şükrü Karabulut’a da teşekkür eden Kızılcık, “Yeni dönemde de hedeflerimize ülkemiz için değer üretme, inovasyon ve girişimciliği her kademede destekleme, gençliğe mesleklerimizin incelikleriyle örnek olma istikametinde devam edeceğiz. Yeni arkadaşlarımızı aramıza katarak büyüyecek, çağın gereklerine uygun projeleri hayata geçirecek, geleceğimiz olan gençlerimizle olan iletişimimizi daha da artıracağız. Teknik gezilerimiz, bilgilendirici toplantılarımız ve pek çok etkinliğimizi bu dönemde de sürdüreceğiz. Kasım Şükrü Karabulut başkanımız ve bizden önceki yönetimlerden devraldığımız hizmet bayrağını daha da yukarıya taşımaya çalışacağız. MMG, özverili ve büyük bir aile.  Şubemizde bugüne kadar görev yapmış tüm büyüklerimize ve arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

MMG Bursa Şubesi’nde Ahmet Ercan Kızılcık başkanlığında oluşan yönetimde şu isimler yer aldı:

Asil Üyeler: Mahmud Sami Döven, Mustafa Safa Orakçı, İbrahim Serhat Ayaz, Metin Arslan, Ayşe Tuba Keskil ve Münür Özgen

Yedek Üyeler: Büşra Karabulut, Fatih Er, Fatih Pıtır, Mahmut Baş, Mustafa Koçoğlu, Esra Ulviye Sever ve Mustafa Gördeli 

 

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