Konya semalarına renkli yolculuk

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik faaliyetlerini sürdüren Bilgehaneler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı uçurtma şenliğiyle kutladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında şehrin çocuklarının çok yönlü gelişimine katkıda bulunan Bilgehanelerde öğrenciler, 23 Nisan’ı uçurtma şenliğiyle kutladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 104’üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Dutlu Meram Parkı’nda “rüzgârla renkli bir yolculuk” temasıyla gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde Bilgehanelerin 6. Sınıf öğrencileri bir araya geldi.

Yapıma hazır olan uçurtmaların önce kurulması, ardından uçurulmasıyla başlayan etkinlikte rengârenk uçurtmalarının gökyüzünde süzülmesinin keyfini yaşayan çocuklar ayrıca voleybol, el baskısı, dart oyunu gibi çeşitli istasyonlarda da açık havada eğlenceli bir gün geçirdi.

BİLGEHANE VE BİLİM KONYA’DA 23 NİSAN COŞKUSU

Öte yandan T3 Vakfı ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İbn-i Sina Bilgehanesi’nde faaliyetlerini sürdüren Bilim Konya’da da 23 Nisan heyecanı yaşandı. Bilgehane bahçesinde çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Atabey Gençlik Projesi çatısı altında şehrin çocuklarına hizmet veren Bilgehaneler, 4. Sınıftan 8. Sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. Sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. Sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencileri geleceğe hazırlıyor.