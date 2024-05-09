Bursa'da annelerle çocukların eğlenceli buluşması

Özel Egeberk Anaokulu’nun düzenlediği Anneler Günü kutlamasına katılan veliler, çocuklarıyla unutulmaz bir gün geçirdi.BURSA (İGFA) - Bu yıl anneler gününü erken kutlayan Özel Egeberk Anaokulu, yine çok renkli ve eğlenceli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Bu özel güne bu yıl da bir etkinlik dizisi organize eden Özel Egeberk Anaokulu, annelerle çocuklarını bir araya getirdi. 3, 4 ve 5 yaş grubundaki çocuklar, anneleri için hazırladıkları şiir ve şarkıları seslendirdi.

Ardından İngilizce, müzik-orff ve beden eğitimi branşlarındaki etkinliklerle anne babalarına hünerlerini sergilediler. Finali okulun bahçesindeki birbirinden eğlenceli oyunlarla yapan çocuklar ve velileri çok eğlendi.