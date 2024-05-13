DEÜ'den lisansüstü tanıtım atağı

Geniş bir lisansüstü program yelpazesine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (DEÜ) adaylar, “DEÜ’de Lisansüstü Eğitime Merhaba – Enstitü Tanıtım Günü” etkinliğinde bir araya geldi. DEÜ’nün yüksek lisans ve doktora adaylarına, farklı alanlarda akademik ve mesleki gelişim fırsatları sunan etkinliğe, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), öğrencilerine sunduğu lisansüstü eğitim programlarıyla da fark yaratıyor. Geniş bir lisansüstü program yelpazesine sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi’nde adaylar, “DEÜ’de Lisansüstü Eğitime Merhaba – Enstitü Tanıtım Günü” etkinliğinde bir araya geldi. Tınaztepe Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi Ortak Derslikler fuaye alanında kurulan stantlarda Üniversite bünyesindeki enstitülerin yetkilileri ile birebir görüşme imkanı yakalayan adaylar, lisansüstü eğitime yönelik merak ettiklerini yetkililere sorarak görüş aldılar. DEÜ’nün yüksek lisans ve doktora adaylarına, farklı alanlarda akademik ve mesleki gelişim fırsatları sunan ve akademik yolculuklarına kılavuzluk yapan etkinliğe; DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Diğdem Müge Siyez, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldılar.

Etkinlikle ilgili konuşan DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, Dokuz Eylül Üniversitesi’nin nitelikli ve geniş bir lisansüstü program altyapısına sahip köklü bir eğitim kurumu olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Güzel, “Yüksek lisans ve doktora adaylarına birçok alanda akademik ve mesleki gelişim fırsatları tanıyan Üniversitemiz, nitelikli altyapısı ve köklü geçmişinden aldığı güç ile adaylarının araştırma becerilerini geliştirme ve yeni bilgi üretme sürecine katılma imkanı sunuyor; kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı oluyor. Bugünkü etkinliğimizde de alanında yetkin akademisyenlerimiz tarafından öğrenci ve adaylarımıza akademik hedefleri doğrultusunda en yararlı yönlendirmeler yapılmaya çalışıldı, tavsiyeler verildi” dedi.

YETKİNLİK GELİŞTİRME KURS PROGRAMI

Dokuz Eylül Üniversitesi, lisansüstü programlarını başarıyla tamamlayan mensuplarına yönelik kapsamlı bir sertifika programını da hayata geçirdi. Bu kapsamda DEÜ, ‘Öğretim Yetkinliklerini Geliştirme Sertifika Programı’nı, mensuplarının hizmetine sundu. Üniversitenin Buca Eğitim Fakültesi ve Uzaktan Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi iş birliğinde, Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yürütücülüğünde hayata geçirilen sertifika programının açılış törenine; DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak da katıldı. DEÜ’nün alanında uzman akademisyenleri tarafından verilecek 48 saatlik kurs programı kapsamında, eğitim hayatına yönelik temel kavramlar, eğitim psikolojisi, öğrenme ve öğretim stratejileri, sınıf yönetimi, DEÜ’nün Uzaktan Eğitim Sistemi hakkında temel bilgiler ve eğitimde ölçme ve değerlendirme gibi dersler işleneceğini belirten DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Yeşildere İmre, “Doktorasını tamamlamış öğretim elemanlarımıza, öğretmenlik yolculuklarında rehber olacak, kılavuzluk edecek oldukça önemli zengin içeriğe sahip bir sertifika programı hazırladık. Programımız, 3 hafta boyunca 48 saat ve 7 dersten oluşacak” dedi. Prof. Dr. Ak ise sertifika programında emeği geçenlere ve ilgilerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

DOKTORA TEBRİK BELGELERİ VERİLDİ

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 2024 yılı itibariyle doktorasını tamamlayan öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve 1 uluslararası öğrenciye de 'Doktora Tebrik Belgesi' verildi. Üniversitenin Rektörlük binasında gerçekleşen Senato Toplantısı sırasında yapılan törende DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, tebrik belgelerini DEÜ mensuplarına takdim etti. Ak, bu hakkı elde etmiş diğer DEÜ mensuplarına da ilgili belgenin süreç içinde verileceğini belirterek, DEÜ ailesinin fertlerini başarılarından dolayı kutladı.

DEÜ’DE HANGİ ENSTİTÜLER VAR?

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde 10 enstitü bulunuyor. Bunlar; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü, Onkoloji Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü.