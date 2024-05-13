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Düzce'de yaşam mücadelesini kaybetti
Düzce'de 20 gün önce yaşanan silahlı yaralanma olayında doktorların müdahalesi hayatta kalmasına yetmedi
GÜNDEM 13.05.2024, 18:23
Düzce'de 20 gün önce yaşanan silahlı yaralanma olayında doktorların müdahalesi hayatta kalmasına yetmedi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Fatih Mahallesi'nde 22 Nisan'da meydana gelen silahlı yaralama olayında Adnan B. tarafından vurulan Şaban A.G. 20 günün sonunda yaşam mücadelesine yenik düştü.
Yoğun bakımda 20 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Şaban A.G. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Bugün hayatını kaybetti.
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