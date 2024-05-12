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Gülben sezonun son konserini verdi
Gülben Ergen yoğun geçen bir konser döneminin ardından bir süre dinlenmiş, bir yandan da stüdyo çalışmalarına ağırlık vermişti
MAGAZİN 12.05.2024, 15:05
Gülben Ergen yoğun geçen bir konser döneminin ardından bir süre dinlenmiş, bir yandan da stüdyo çalışmalarına ağırlık vermişti.ANKARA (İGFA) - Yeni şarkısını tamamlamak üzere olan Gülben Ergen stüdyodan çıkıp bu kış sık sık seyircisiyle buluştuğu Ankara’ya gitti.
Sezonun son konserini Ankara Günay’da veren Gülben Ergen, Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafeti ile göz doldurdu.
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