Drift sezonu Körfez'de açıldı

2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı 11-12 Mayıs tarihlerinde TOSFED Yarış Pisti’nde yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com ve PowerApp katkılarıyla düzenlenen 2024 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı 11-12 Mayıs tarihlerinde TOSFED Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Birbirinden güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelesi, TOSFED Drift Kupası’nın ilk yarışına da ev sahipliği yaptı.

Pisti dolduran kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük bir heyecanla takip edilen yarışlar sonunda, Berfu Tutumlu birinciliği kazanırken, Çağlar Küçükdumlu ikinciliği ve Özge Kılcı da üçüncülüğü elde ettiler.

Bu sezon hayata geçen ve amatör sürücülere açık olan TOSFED Drift Kupası’nda ise Harun Karabulut ilk sırayı elde ederken, Berkay Akbulut ikinci ve Ömer Ayvacı da üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.