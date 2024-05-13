Sakarya'da suya indirim

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın müjdesini verdiği “suya yüzde 20” indirim kararı, Mayıs Olağan Meclisi'nde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Alemdar, “Yakında maliyetlerimizi daha fazla düşürerek bunu vatandaşımıza yansıtacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa bir süre önce su tarifelerine %20 indirim kararı aldıklarının müjdesini vermişti.

Söz konusu güncelleme, bugün Büyükşehir Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda oy birliğiyle kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Başkan Alemdar, hizmet ve proje maliyetlerinin daha da düşürülmesi için çalışma yaptıklarını belirterek bundan sonraki süreçte birçok projenin ihalesiz ve belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirileceğini söyledi.

"MALİYETLERİMİZİ DÜŞÜRECEĞİZ"

Bu politikanın sonucunda düşen maliyetlerin vatandaşa yine indirim olarak yansıyacağını kaydeden Alemdar, “ADASU HES, su üretiminde kullandığımız enerjinin yüzde 25’ini üretmek üzere devreye alındı. Sonrasında Akçay Barajı 40 milyon metreküp su ihtiyacını karşılaması için hayata geçirildi. Üzerine yapılan HES’ler aynı zamanda enerji üretimi de sağlayan bir kaynak. Karaman’da kurulan GES ile de şehrin yenilenebilir enerji kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. Tüm bu tesislerin toplam gelirine ve enerji üretimine bakıldığında maliyet artışının enerjiden kaynaklanmadığı açıkça görülmektedir. Önümüzdeki günlerde yapacağımız çalışmalarımızla elimizdeki imkanları doğru kullanarak maliyetlerimizi daha da düşüreceğimize inanıyoruz” dedi.

"SASKİ ÇOK GÜÇLÜ BİR KURUM"

Alemdar, “Maliyetler üzerine yapacağımız çalışmaların sonucunda düşen giderlerimizi vatandaşlarımıza indirim olarak yansıtacağız. SASKİ çok güçlü bir kurum. Makine parkuru çok geniş. İhalesiz iş yapabilecek düzeyde. Bundan sonra ki süreçte elimizdeki imkanlarla, makinalarımızla işlerimizi kendimiz yapacağız. Önümüzdeki günlerde belediye genelinde maliyetlerimizi daha da düşüreceğiz ve vatandaşlarımıza kaliteli hizmeti daha uyguna sunacağız”

Alınan bu kararla birlikte Sakarya'da yaşayan 1 milyon 80 bin vatandaş, önümüzdeki aydan itibaren yapılan yüzde 20 indirimi faturasında görecek.