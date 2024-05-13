Türkiye Yerel Basın Birliği yol haritasını belirledi

Edirne'de yerel basının ve gazetecilerinin sorunlarını masaya yatıran Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, yeni dönemde birliktelik hedeflerini daha diri tutacaklarını söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 7. Olağan Genel Kurulu’nda 7. kez Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanlığı’na seçilen Nezir Karayün; Balıkçı Kenan Sosyal Tesisleri'nde yeni yönetimiyle ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlk Ana Kademe Yönetim Kurulu Toplantısı’nı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri’nde yemekli bir toplantı ile gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda yerel basının ve gazetecilerin sorunları masaya yatırarak, yerel basının karşılaştığı güçlükler ve çözüm önerilerinin müzakeresi yapıldı. Aynı zamanda derneğin yeni dönemde izleyeceği strateji ve hedeflerine dair yol haritasının çizildiği önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, “Yeni dönemdeki birliktelik hedeflerimizi daha diri tutacağız. Özellikle bireysel ve kurumsal aktörlerle varılan anlaşmazlıkları değerlendireceğiz.Seçim sürecinde bir video paylaşımından dolayı üyelerimize yönelik yapılan ve gelecekte de yapılacak olan haksız rekabet, hedef gösterme ve linç girişimlerinin önünde duracağız. Özgürce yazabilen bir yerel basının oluşumuna katkı sağlayarak, hak ve hukuklarını korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin sektördeki dayanışmasının artırılmasına yönelik önemli adımlar atıp, karşılaştıkları problemlerine yönelik yaptırımlar uygulayarak, daha iyi şartlarda mesleklerini icra etmelerini sağlayacağız" Dedi.

YEREL BASIN BAŞARI ÖDÜLLERİ YARIŞMASI BAŞLIYOR

Karayün, Ana Kademe Yönetim Kurulu üyeleri ile31 Mart’ta seçilen belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştireceklerini ve yerel basını desteklemelerini isteyeceklerini belirterek, ülke genelinde yeni şube ve temsilcilikler kurulması konusunda çalışmaları sürdürdüklerini dile getirdi. Karayün “Mevcut olarak 30 ilde şube ve temsilciliklerin bulunduğunu, hedeflerinin 81 ilde var olmak olduğunu kaydetti. Karayün, Ayrıca 5. Türkiye Yerel Basın Başarı Ödülleri yarışmasınıda en kısa zamanda başlatacaklarını da müjdeledi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesisleri Sahibi Kenan Balcı konukseverliğiyle gerçekleştirilen toplantıda, kısa bir konuşma yaparak katılımcıları selamlarken, bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye Yerel Basın Birliği Genel Başkanı Nezir Karayün, başta genel kurula katılan ve şahsını yeniden genel başkan olarak görevlendiren delegelere yönetim kurulu üyelerine ve toplantıya ev sahipliği yapan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Beylikdüzü Balıkçı Kenan Tesisleri Sahibi Kenan Balcı'ya teşekkür etti.